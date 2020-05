Hichem Mechichi en visite au passage frontalier de Wazen-Dhehiba

Le ministre de l'Intérieur, Hichem Mechichi a effectué, ce lundi 25 mai 2020 à l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de la bataille de Remada, une visite de terrain au passage frontalier de Wazen-Dhehiba pour le suivi du déroulement du travail ainsi que l'état de préparation des différents corps. Il était notamment accompagné du gouverneur de Tataouine.

A cette occasion, le ministre a affirmé que dans la période à venir, des efforts seront faits pour renforcer le système de surveillance électronique et fournir d'autres équipements qui faciliteront le travail des différentes unités et permettront de mieux sécuriser les frontières.

La situation en Libye fait l’objet d’un suivi continu et quotidien de l’Etat tunisien et des structures sécuritaires, a indiqué M. Mechichi dans une déclaration à Mosaïque FM le même jour. Et de souligner que l’état de préparation des forces armées est à son meilleur niveau dans les zones frontalières.

Il a annoncé la fin des procédures de rapatriement de 100 Tunisiens bloqués dans les villes du massif montagneux du Nord-Ouest de la Libye ce lundi soir, après coordination avec les autorités libyennes.

I.N