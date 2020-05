Les chauffeurs de louages refusent une reprise dactivité les 26 et 27 mai 2020

Les chauffeurs de louages refusent une reprise d’activité entre les gouvernorats pour deux jours, les 26 et 27 mai courant, afin d’assurer le transport des enseignants, étudiants et élèves pour la reprise des cours.

Le secrétaire général de l'Union tunisienne des louages, Néji Ben Soltane, s’est ainsi insurgé, dans une déclaration à Mosaïque FM ce lundi 25 mai 2020, contre ce qu’il considère comme « un subterfuge pour obliger les propriétaires et chauffeurs à payer leurs assurances et impôts », puis les faire revenir à l’inactivité.

« On refuse catégoriquement de reprendre une activité pendant cette période réclamée par le gouvernement. On est restés à l’arrêt pendant deux mois sans bénéficier d’aucune sorte d’aide ou emprunt. Pire, pendant les jours d’avant l’Aïd, on a été empêchés de travailler alors que les bus desservaient les régions. On réclame un retour au travail normal ou rien ! », a-t-il martelé.

La Tunisie menacée par la pandémie du Covid-19 a entamé un confinement total le 22 mars 2020 et un confinement ciblé depuis le 4 mai courant. La deuxième phase du confinement ciblé a débuté le jour de l’Aïd, dimanche 24 mai 2020, et qui se prolongera au 4 juin prochain.

