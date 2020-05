Habib Kechaou : Plus dun million de familles ont bénéficié des aides sociales !

Le ministre des Affaires sociales, Habib Kechaou, a indiqué, dans une déclaration accordée ce dimanche 24 mai 2020, à Mosaïque FM, que plus d’un million de familles tunisiennes ont bénéficié des services sociaux exceptionnels mis en place pendant l’épidémie du Covid-19.

« Nous avons aussi recensé plus de 300.000 familles qui n’étaient pas dans nos bases de données, cela donne une idée sur l’étendue de la précarité et de la pauvreté dans le pays », a souligné le ministre.

Habib Kechaou a enfin indiqué qu’une fenêtre a été dédiée, sur la plateforme d’aide aux entreprises, aux artisans qui ont jusqu’à la fin du mois de mai pour s’inscrire.

247.362 personnes entre employés et professionnels ont bénéficié ou bénéficieront des 200 dinars d’aides gouvernementales dans le cadre de Help entreprise et de Batinda, avait précisé il y’a deux jours le ministre des Affaires sociales. Il a ajouté que 213.000 employés ont bénéficié des 200 dinars de compensation salariale le cadre de Help entreprise. 11.755 entreprises employant 400.000 salariés ont déposé leurs dossiers sur la plateforme Help entreprise. Les services concernés du ministère ont traité et donné l’approbation à 8.826 entreprises représentant 364.633 employés. 1.494 dossiers relatifs à 58.000 employés sont actuellement en cours d’étude.

M.B.Z