10.670 infractions relevées au cours du mois de ramadan

10.670 infractions concernant le prix, le monopole ou les produits subventionnés ont été relevées lors de 71.000 opérations de contrôle effectuées au cours du mois de ramadan, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce.

Ces opérations ont conduit, entre autre, à 9 arrestations, à 62 interdictions de se fournir en produits subventionnés et 27 décisions de fermeture de commerces.

Les contrôles ont permis plusieurs saisies : 714 tonnes de denrées alimentaires subventionnées, 317 tonnes et 149.000 unités de denrées alimentaires d'origine inconnue ou impropres à la consommation, 293 tonnes de produits agricoles frais, 47.640 œufs et 1.655 litres de lait, 80 tonnes de produits de fourrage, 11.290 unités de matériel paramédical et de matériel de nettoyage (dont 2.643 masques de protection, 2.069 unités de produits désinfectant), 146 tonnes de matériaux de construction et 646.000 pièces diverses.

I.N

Photo d'illustration