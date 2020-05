Rached Ghannouchi : Nous appelons au calme et au consensus

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple et chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi a prononcé un discours, samedi 23 mai 2020, la veille de l’Aïd El-Fitr, pour présenter ses vœux au peuple tunisien. Il en a profité pour évoquer la situation du pays.

M. Ghannouchi a estimé que le pays se dirige vers une nouvelle étape d’après Covid-19 et appelé les Tunisiens à la solidarité et à resserrer les rangs. « Nous appelons au calme et au consensus », a-t-il indiqué.

Et de soutenir que le peuple tunisien est le plus harmonieux socialement et que le pays doit poursuivre son processus de développement. « Après le succès de la transition démocratique et politique, nous devons nous tourner vers la société, en particulier vers les groupes vulnérables et défavorisés pour réaliser le développement requis. Le défi est que nous réussissions dans le développement comme nous avions réussi dans la politique et que nous réussissions dans la justice sociale comme nous avions réussi dans la liberté », a-t-il affirmé, en priant Dieu pour que la crise Covid prenne fin afib de commencer un nouveau chapitre pour le développement de la Tunisie, son progrès et sa prospérité.

Rached Ghannouchi a félicité les agents de la santé pour les efforts déployés pour remporter la victoire dans la bataille contre le Covid-19 ainsi que tous ceux qui protègent l'expérience démocratique dans le pays. « La Tunisie créera dans un futur proche son modèle de développement comme elle a créé son modèle démocratique », a-t-il assuré.

