Ennahdha félicite de nouveau le gouvernement libyen de Fayez El Sarraj

Le mouvement Ennahdha a rendu public un communiqué, en cette soirée du samedi 23 mai 2020, à la suite de la réunion de son bureau exécutif présidée par Rached Ghannouchi.

Une réunion servant à examiner la situation politique générale dans le pays, les efforts déployés pour la lutte contre la pandémie Covid-19 et les mesures gouvernementales prises pour limiter ses répercussions sur les scènes économique et sociale. Le bureau exécutif a passé en revue les grandes lignes du plan national pour la relance économique, qui sera présenté prochainement par le gouvernement.

Alors que Rached Ghannouchi avait été épinglé pour son ingérence dans la diplomatie, pourtant du seul ressort du chef de l'Etat, le mouvement Ennahdha a félicité, dans son communiqué, le gouvernement libyen d'union nationale de Fayez El Sarraj, « pour avoir réussi à reprendre le contrôle d'une grande partie des territoires libyens ». Le 19 mai, un entretien téléphonique entre Rached Ghannouchi et le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale libyen Fayez El Sarraj avait suscité la polémique.

Le chef de l'Etat, Kaïs Saïed avait d'ailleurs, dans son allocution prononcée ce soir, taclé Rached Ghannouchi sans le citer, affirmant : « Tout le monde doit reconnaitre qu’il n’y a qu’une seule Tunisie et un seul président à l’échelle nationale et internationale ».

Par ailleurs, dans le même communiqué, le mouvement a dénoncé les campagnes de dénigrement le visant, tout comme ses dirigeants et principalement son président Rached Ghannouchi à travers « les rumeurs et les mensonges, dans une tentative de diversion ». Le bureau exécutif ajoute que ces manœuvres visent le processus de transition démocratique et l’entrave de l’achèvement de l’installation des institutions dont la Cour Constitutionnelle.

Le communiqué a aussi fait part des préoccupations du mouvement par la récurrence des incendies et des actes criminels, appelant les autorités concernées à prendre les dispositions sécuritaires nécessaires et à révéler les auteurs de ces crimes au grand public.

