Le ministère de l’Intérieur a rendu public un communiqué, ce samedi 23 mai 2020, annonçant que la brigade de recherches et investigations de la garde nationale à Médenine a eu des informations confirmant l’existence d’un réseau de trafic d’armes actif entre les gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Kébili.

Le ministère ajoute qu’une patrouille affiliée à la même brigade a effectué une descente, le 22 mai 2020, à une maison dans la région ayant conduit à l’arrestation de deux individus et la saisie d’un pistolet, six munitions, un fusil de chasse et une quantité de cartouches.

La même patrouille s’est rendue à Om Laârayes (gouvernorat de Gafsa) procédant à une autre descente dans une maison. Sept fusils de chasse ont été saisis et le propriétaire de la maison a été arrêté.

La brigade de recherches et investigations de la garde nationale à Kébili a effectué une troisième descente dans une maison dans la région de Souk Lahad, saisissant deux fusils après l’arrestation du propriétaire.

S.H