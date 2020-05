Abdellatif Mekki visite un entrepôt déquipement médical

Le ministre de la Santé Abdellatif Mekki a effectué une visite non annoncée à l’un des entrepôts du ministère ce samedi 23 mai 2020.

Cette visite a pour but de s’assurer de la sécurité et les conditions de stockage de l'équipement et des fournitures médicales, selon le ministère.

Rappelons que le 22 mai, deux nouveaux cas (importés) de contamination au Covid-19 ont été enregistrés sur l’ensemble des 1320 prélèvements effectués. Le bilan national s’établit à 1048 cas confirmés.





I.M