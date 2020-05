Qalb Tounes tire à boulets rouges sur Abdellatif Mekki

Qalb Tounes s’est indigné, dans un communiqué publié ce jeudi 21 mai 2020, de ce qu’il a qualifié d’attaque délibérée de la part du ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, lors d'une récente intervention sur Hannibal TV.

« Plutôt que le ministre soit préoccupé par les attaques qui ne profitent à personne, il aurait mieux fait de se concentrer sur son secteur sinistré et travailler pour l'avancement de nos hôpitaux publics qui manquent encore des services les plus élémentaires, mais aussi des patients qui ne trouvent pas le niveau minimum de soins et de traitement nécessaires. Il aurait mieux fait de ne pas se presser pour décider de licencier le directeur général de la santé de base et de le remplacer en pleine crise du Covid-19 », a précisé le parti.

Qalb Tounes a poursuivi en soulignant qu’il est impératif que Abdellatif Mekki cesse de passer son temps d'un média à l'autre pour faire étalage de la maitrise de la pandémie afin de polir son image, en attribuant ce succès à sa personne, alors que le succès est dû en réalité et principalement au travail héroïque du cadre médical et paramédical et à la discipline du peuple tunisien.

« Il serait peut-être préférable que le ministre de la Santé renonce à son narcissisme et à ses mouvements populistes et s'éloigne, même légèrement des projecteurs et des bruits médiatiques pour se consacrer sérieusement à l'exercice de ses fonctions ministérielles au service du pays et du peuple » a-t-il conclu.

Abdellatif Mekki a estimé qu'il n'est pas possible que Qalb Tounes fasse partie du gouvernement, tant que ses dirigeants n'aient pas réglé leur situation judiciaire.

