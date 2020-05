Après Gafsa, Tunis et Monastir, un nouvel incendie dans une usine à Ksar Hlel

Un incendie s’est déclaré dans une usine de câbles à Ksar Hllel, jeudi 21 mai 2020. D’après les témoignages des habitants, les causes de l'incendie restent inconnues. Le feu s’est propagé au contact des déchets de bois et de plastique qui se trouvent derrière l’usine. Aucun ouvrier n’était présent lors de l’incident. Les agents de la protection civile sont intervenus et ont pu maîtriser l’incendie.

Notons que plusieurs incendies ont eu lieu ces derniers jours : aux friperies de la Hafsia le 13 mai 2020, dans une usine de coton à Menzel Hayet à Monastir le 18 mai 2020, un incendie de la locomotive de transport de phosphate à Gafsa le 15 mai 2020. Les causes restent méconnues, bien que la piste criminelle soit toujours possible en attendant les enquêtes.

Ces incidents ont fait l’objet d’un entretien, tenu le 19 mai, entre le président de la République et le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh au cours duquel ils ont souligné la nécessité de déterminer les circonstances et les responsables.

R.A