Qalb Tounes : la création du fonds Zakat est anticonstitutionnelle

Le bureau politique de Qalb Tounes a publié le 20 mai 2020, un communiqué de presse pour revenir sur la polémique autour de la création du fonds zakat (aumône islamique) annoncé par le maire du Kram, Fathi Laayouni.

Le parti a souligné que l’appellation du « fonds zakat » est contraire aux dispositions du chapitre 138 du Code des collectivités locales qui évoque la création des fonds libres (dons) au profit de la collectivité et non des fonds d’aumône. Et d’ajouter que le fonds zakat est contraire également à l’article 6 de la constitution stipulant que le domaine de la religion relève de la seule compétence de l'État.

Le parti a appelé, dans ce sens, au respect de la constitution et des lois loin des conflits idéologiques notamment au moment où le pays traverse une situation sanitaire délicate et une grave crise économique et sociale.

Il exhorte également le président de la République, le gouvernement et toutes les autorités concernées à appliquer strictement la loi et à faire échouer les tentatives de certaines parties de manipuler la constitution.

Le parti exprime ainsi son refus de toutes les formes d'appels irresponsables à renverser les institutions élues, en réclamant le maintien de la légitimité.

Concernant les deux rapports publiés par le ministère des Finances sur le volume des dettes publiques et la situation financière des établissements publics, le parti indique que les chiffres et budgets mentionnés dans les rapports sont incomplets et n’ont été pas examinés de façon définitive.

Il a réclamé, à cet égard, plus de transparence mettant en garde contre « une faillite non déclarée de l'État » et « un endettement intérieur et extérieur sans précédent ».

«Cette situation catastrophique est le produit de trois années de manipulation des chiffres et des budgets et de recours à la dette au lieu de réformer sérieusement et efficacement les institutions publiques, relancer l'économie et créer de la richesse » a précisé le parti.

Par ailleurs, le parti appelle le gouvernement à mettre en lumière son plan détaillé pour sortir de la crise économique et sociale et sa préparation pour l’après coronavirus.

I.M