Hichem Ajbouni : Ennahdha veut changer les équilibres au sein de gouvernement

Le député Attayar, Hichem Ajbouni, a estimé que les pressions exercées par Ennahdha pour élargir la coalition gouvernementale et faire participer Qalb Tounes et Al Karama dans le gouvernement est une bonne chose dans l'abosolu sauf que les réelles intentions derrière cette manoeuvre sont mauvaises.

Et d’expliquer ce jeudi 21 mai 2020, dans un post Facebook, que le but du mouvement Ennahdha, ou plutôt l’une de ses factions, n'est ni un large consensus, ni l’intérêt national (qui ne sont que de simples slogans), mais plutôt transférer la majorité parlementaire, qui se trouve au sein du bureau de l’ARP (Ennahdha, Qalb Tounes et Al Karama), au gouvernement. L’objectif étant de minimiser au sein du gouvernement le poids du chef du gouvernement et des partis qui le soutiennent (Attayar et Mouvement Echaâb). Le second objectif est de garantir la continuité des fonctions de Rached Ghanouchi à la tête du parlement, après les multiples appels au retrait de confiance.

I.N