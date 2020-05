Le groupe Zouari offre dix véhicules aux forces sécuritaires

Le groupe Zouari a fait don de dix voitures de marque Geely aux forces de l’ordre ainsi qu'à la Garde nationale de Sousse et ceci dans le cadre de l'appui aux efforts de l'Etat, du soutien à la flotte de transport du ministère de l'Intérieur et pour fournir les meilleures conditions de travail aux services sécuritaires.

Une cérémonie s’est tenue mercredi 20 mai 2020 lors de laquelle Farès Zouari, directeur général du groupe, a offert symboliquement les clés des véhicules au gouverneur de Sousse Raja Trabelsi.

Etaient notamment présent l’élu et président du groupe Hafedh Zouari, les députés Samira Bizik, Sadok Gahbiche et Miled Ben Dali ainsi que le premier délégué de Sousse Houssine Bouchahoua, son maire Ikbel Khaled et plusieurs hauts cadres sécuritaires.

Il ne s'agit pas de la première fois que le groupe entreprend ce genre d'initiative. Il a, à de multiples reprises, offert des véhicules aux forces de l'ordre pour les soutenir.

I.N