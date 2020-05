Biat : pas de dividendes au titre 2019

Après avoir proposé dans un premier temps un dividende de 6 dinars pour l’exercice 2019, la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) se conforme aux directives de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) d’avril 2020 et n’en distribuera pas.

A rappeler également que l’assemblée était prévue le 20 avril 2020 et a été retardée à cause de la propagation de la pandémie du covid-19, conformément à la note de la BCT n° 2020-17 du 1er avril 2020 autorisant exceptionnellement les banques à reporter la tenue de leurs Assemblées générales ordinaires à une date ultérieure au 30 avril 2020. Elle aura lieu à distance le mercredi 3 juin 2020 à 11h.

Ainsi, les actionnaires sont invités à exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée, précise l’avis de convocation à l’AGO. Ils sont en outre invités à consulter le site web de la banque pour s’enregistrer, et accéder ainsi à la plateforme dédiée, et ce pour consulter les documents de l’Assemblée mis à leur disposition notamment le formulaire spécial de vote à envoyer par courrier officiel ou par mail avant l’expiration du jour précédent la réunion de l’AGO.

Les actionnaires pourront suivre en direct le déroulement de l’Assemblée, via le lien d’accès qui leur est indiqué dans la plateforme, interagir et poser des questions. Par ailleurs, ils ont la possibilité, via la plateforme, de poser des questions ou de formuler des observations concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou une question en lien avec l’Assemblée et ce au plus tard le 20 mai 2020. Les questions ayant une incidence sur la décision de vote donneront lieu à une réponse de la part de la banque au plus tard le 22 mai 2020.

La Biat a réalisé un résultat net de 333 millions de dinars fin 2019 contre 254,76 MD fin 2018.