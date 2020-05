Réouverture des jardins denfants et centres intégrés à partir du 25 mai

Les crèches, jardins d’enfants et garderies scolaires reprennent du service à compter du 25 mai, a annoncé, mercredi 20 mai 2020, le ministère de la Femme.

Le ministère a précisé que ces établissements seront autorisés à recevoir 50% de leur capacité d’accueil, uniquement. La priorité est aux enfants dont les parents sont travailleurs, selon le communiqué du ministère.

Les centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance rouvriront, également, leurs portes à partir de la même date et suivant les mêmes conditions en termes de capacité d’hébergement. La priorité est aux enfants des classes de terminale et ceux en « situation difficile », a indiqué le ministère de la Femme.

Le ministère a noté que 100.000 masques de protection seraient distribués au sein de ces établissements afin de les appuyer dans le respect des mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19.

N.J