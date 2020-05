Abdellatif Mekki : Le cas Covid+ de Boumerdès est plus dangereux que les cinq autres !

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, est revenu, dans un statut partagé ce mardi 19 mai 2020, sur les implications épidémiologiques des six nouveaux cas d’infection au Covid-19 enregistrés hier.

Le ministre a expliqué que si les cinq premiers cas sont importés et concernent des personnes qui se trouvent en isolement obligatoire, le sixième qui concerne la personne âgée décédée à Boumerdès est plus dangereux dans ses implications épidémiologiques, dans la mesure où il s’agit d’une contagion locale.

« Cela signifie que le virus sévit dans la région et touche des personnes que nous ne connaissons pas et qui ne savent elles-mêmes pas qu’elles l’ont. Cela dénote que cet unique cas est plus important dans ce qu’il implique au niveau épidémiologique que les cinq autres et que nous ne sommes pas encore sortis d'affaire, d’où la nécessité de rester vigilants » a poursuivi le ministre.

Il a ajouté que les équipes sanitaires sont en ce moment en train de tout mettre en œuvre pour contrôler la situation épidémiologique dans la région, appelant les citoyen à la coopération et à ne pas céder à la panique.

Six nouveaux cas de contamination au Covid-19 (1 cas local décédé et 5 importés) ont été enregistrés hier, lundi 18 mai 2020, sur l’ensemble des 1061 prélèvements effectués. 14 cas positifs concernent d'anciens patients. Le bilan national s’établit ainsi à 1043 cas confirmés sur un total de 41.620 prélèvements. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z