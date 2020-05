Affaire Mohamed Affes : refus de libération des inculpés

La Chambre des mises en accusation près de la Cour d’appel de Sfax a approuvé les conclusions de l'enquête du juge d’instruction du Tribunal de première instance de Sfax en ce qui concerne l’affaire de l’agression du député Al Karama Mohamed Affes, indique un post Facebook d’Al Karama daté de ce mardi 19 mai 2020.

Quatre personnes de l’hôpital Habib Bourguiba à Sfax sont mises en examen, trois en état d’arrestation (un responsable syndical dans le secteur de la santé et deux agents de sécurité) et une en liberté (un agent hospitalier). Ils sont poursuivis pour violence aggravée, vol avec usage de la violence et violence envers un fonctionnaire public.

La Chambre des mises en accusation a refusé les demandes de libération des prévenus. Elle a décidé de déférer le dossier devant la chambre criminelle près du Tribunal de première instance de Sfax.

Rappelons que le député Mohamed Affes affirme avoir été agressé par des représentants de l’UGTT, qui ont refusé sa présence au Comité de suivi de la crise à l'administration régionale de la santé pour la simple raison qu’il est membre de la Coalition Al Karama. Chose qu’a réfuté la centrale syndicale.