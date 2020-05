Ennahdha : Rached Ghannouchi est visé par des campagnes de dénigrement

Le parti islamiste a réagi aujourd’hui, mardi 19 mai 2020, aux appels à auditionner Rached Ghannouchi, chef d’Ennahdha et président du Parlement, sur l’origine de sa fortune, rappelant que ce dernier a déja fait sa déclaration de biens auprès de l'Inlucc (Instance nationale de lutte contre la corruption).

« Ennahdha déplore les campagnes de dénigrement et de diffamation visant plusieurs de ses cadres et à leur tête le président du mouvement Rached Ghannouchi », peut-on lire dans ce communiqué qui précise qu’Ennahdha poursuivra en justice toutes les personnes impliquées dans ces campagnes.

Le mouvement affirme qu’il s’agit d’une « campagne inédite » ayant pour but de « créer des tensions entre les Tunisiens », accusant « des sites et des plumes suspects ainsi que des chaînes tv et des groupes de presse étrangers connus pour leur hostilité à l’expérience démocratique tunisienne ».

Cette campagne, ajoute Ennahdha, est « la preuve que certaines parties veulent entraver le processus démocratique en Tunisie et saboter sa stabilité en portant atteinte à ses symboles ».

Une pétition massivement partagée sur les réseaux sociaux, et signée par plus de 6000 personnes à l’heure actuelle, appele à l'audit de la fortune du président du Parlement et chef d'Ennahdha Rached Ghannouchi par un comité indépendant.

Les signataires exigent particulièrement l'audit de la fortune personnelle du président de l’ARP, Rached Ghannouchi, estimant qu'il n’a eu aucune activité qui justifie le fait qu’il soit devenu, en neuf ans, l’une des personnalités les plus riches du pays.

« Des médias ont affirmé que la fortune de Rached Ghannouchi, dont l’activité se limite à l’exercice de la politique, est d'un milliard de dollars, d’autres disent même qu’elle est de huit fois ce montant soit le cinquième du budget de la Tunisie. Alors, où a-t-il pu amasser une telle fortune ? », s’interrogent les signataires.

Une pétition qui, d’après les signataires, devrait inclure d’autres personnalités dont Noureddine Bhiri, Mohamed Ben Salem, Hamadi Jebali, Sofien Toubel, les frères Daïmi ou encore Salim Ben Hmidène.

