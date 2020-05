Deux projets dénergie solaire de plus de 31 MWh achevés

Les travaux des deux champs de production d’énergie solaire à Tataouine sud sont achevés. Leur production annuelle est estimée à 31,2 Gigawattheures (GWh). C’est ce qu’a annoncé le ministère de l'Energie, des Mines et de la Transition énergétique.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la diversification des sources d’énergie en Tunisie, notamment les énergies renouvelables.

Les deux champs ont été développés par la société italienne privée d'hydrocarbure Eni en coopération avec l’Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP). Le premier se situe dans les environs de la ville de Tataouine, il comprend 30.240 panneaux amovibles qui s’étalent sur 20 hectares. Il produira 10 mégawattheures (MWh) par jour et 22,5 GWh par an. Sa production sera transférée à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg).

Le second a été réalisé pour fournir le champ pétrolier Adam, qui se trouve dans une zone reculée non couverte par le réseau électrique du gouvernorat de Tataouine. Il se compose de 16.704 panneaux fixes sur une superficie d'environ 10 hectares. Il produira 5 MWh par jour et 8,6 GWh par an. Sa particularité c’est sa technologie intégrée qui combine la collecte de l'énergie solaire avec le stockage de la production excédentaire dans des batteries.

La société Eni a réitéré sa volonté d’investir dans les énergies alternatives et renouvelables en Tunisie, notamment dans des projets reliant le réseau électrique tunisien au réseau sicilien vers l'Europe, qui est l'une des conditions les plus importantes pour l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau en plus, bien entendu, du renforcement de la liaison avec les deux réseaux voisins de l’Algérie et la Libye.

I.N