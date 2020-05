Tunisair a enregistré 150 MD de perte en 2 mois

Le PDG de Tunisair Elyes Mnakbi a assuré, ce mardi 19 mai 2020, que la compagnie aérienne enregistre en moyenne de 80 millions de dinars de manque à gagner chaque mois. Les pertes des mois de mars et d’avril se chiffrent à 150 millions de dinars (MD), a-t-il indiqué.

M. Mnakbi a souligné au micro Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems FM que tous les pays du monde ont soutenu leurs compagnies aériennes pour passer ce cap, suite à la crise covid-19 et les confinements décrétés partout dans le monde. Pour la relance, la compagnie a besoin de 100 millions de dinars et a demandé l’appui de l’Etat, même sous forme de prêt. L’objectif étant de lui permettre de travailler à l’aise et de payer ses charges (fournisseurs, salaires, etc.).

S’agissant de la date de reprise d’activité, le PDG a affirmé que Tunisair est prête mais que la reprise dépend du gouvernement tunisien mais aussi de la réouverture des espaces aériens des autres pays.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars 2020 et en confinement ciblé depuis le 4 mai courant.

