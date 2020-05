Le Pacte de solidarité de la coalition gouvernementale toujours en gestation

Le Pacte de solidarité entre les partis composant la coalition gouvernementale est encore en gestation, a annoncé, mardi 19 mai 2020, l’élu d’Attayar, Anouar Ben Chahed.

« L’objectif de ce pacte est d’oublier les conflits et de réaliser les objectifs précis pour lesquels les Tunisiens nous ont choisi », a-t-il indiqué au micro de La Matinale sur Shems FM faisant ainsi référence à la crise socio-économique en Tunisie et la crise de confiance entre le citoyen et le gouvernement d’un côté et les partis politiques d’un autre.

Affirmant que ce Pacte n’a pas été encore signé, il a noté que son existence dénotait d’une volonté des partis de la coalition gouvernementale de mettre de côté les différends qui les opposent pour s’engager dans une politique de stabilité.

« Ce document est le résultat d’un long dialogue et d’une volonté de calmer les tensions et de purifier l’atmosphère politique », a déclaré l’élu d’Attayar ajoutant que les partis concernés par ce Pacte « sont presque arrivés à une solution ».

Le député s’est, par ailleurs, montré confiant quant à la réussite de ce Pacte. A la question de Hamza Balloumi sur la capacité des partis de la Coalition à dépasser les conflits et satisfaire les attentes des Tunisiens, il a répondu : « Oui, nous en sommes capables. A contrario, nous nous retirerons ».

Interpellé sur les appels à une troisième République, Anouar Ben Chahed a estimé qu’il n’était pas judicieux de s’exprimer sur un changement de système politique en l’absence d’une évaluation objective de ce système. Chose qui n'a pas été faite, selon lui.

N.J