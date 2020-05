Ce qui ressort dune réunion à huis clos autour du dossier de la BFT : un mensonge !

Une réunion à huis clos autour du dossier de la Banque franco-tunisienne a eu lieu lundi 18 mai 2020 à l’assemblée. Il s’agissait d’auditionner le ministre des Domaines de l’Etat Ghazi Chaouachi.

Pourquoi le huis clos ? Parce qu’on discute de la stratégie du gouvernement pour défendre ce dossier après des procédures judiciaires qui durent depuis des dizaines d’années et à l’issue desquelles la Tunisie a perdu son procès. En effet, par la « grâce » de l’ancien ministre des Domaines de l’Etat, Salim Ben Hamidane, la partie adverse à l’Etat tunisien a pu gagner le procès et faire condamner la Tunisie à une somme colossale dépassant largement un milliard de dinars. Salim Ben Hamidane a d’ailleurs été mis en examen dans ce dossier et, bien qu’il clame son innocence à qui voudrait bien le croire, on attend encore son procès pour voir s’il est réellement innocent comme il le prétend ou s’il est impliqué comme semblent le croire les juges d’instruction et la chambre des mises en accusation.

De cette réunion à huis clos, où la confidentialité était de mise comme a insisté Ghazi Chaouachi afin de préserver les intérêts de la Tunisie, le député d’Al Karama, Mohamed Affes, a tenu à partager avec son public quelques données et des photos. Des photos où l’on peut voir tous les présents, un peu comme s’il tendait la perche à la partie adverse en montrant qui est présent et pourrait « vendre » quelques informations confidentielles.

Le député Affes a cependant tenu à donner une information comme celle de dire que la réunion était consacrée aussi à interroger le ministre sur les raisons ayant poussé la banque à accorder des crédits sans garantie à certains hommes d’affaires, comme Kamel Letaïef. Or non seulement il n’y a aucune preuve de cela, mais Kamel Letaïef a démenti lui-même cette intox plus d’une fois. Mohamed Affes a des comptes à régler avec M. Letaïef et, comme ses camarades d’Al Karama, il utilise le parlement pour atteindre des objectifs personnels, soit servir des « amis » soit attaquer des « ennemis ».

