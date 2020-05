Al Amal rejoint Machrouû Tounes et appelle à une troisième République

Le parti Al Amal présidé par l’ancienne membre de Nidaa Tounes et ancienne ministre du Tourisme, Salma Elloumi rejoint le parti de Mohsen Marzouk, Machrouû Tounes dans la revendication d’une troisième République.

Dans un communiqué publié lundi 18 mai 2020, Al Amal a émis un ensemble de propositions préalables à l’installation d’une troisième République :

- Asseoir la Cour constitutionnelle

- Créer une commission pour l’élaboration des amendements constitutionnels nécessaires à l’établissement d’une troisième République

- Amender la loi électorale pour instaurer un Parlement équilibré et représentatif

- Présenter les dits amendements pour un vote au Parlement en exercice puis les soumettre à un référendum populaire

- S’accorder sur un gouvernement restreint composé de compétences nationales non partisanes et non élues pour conduire la période de transition

Al Amal a justifié ce choix par la crise de confiance qui sévit à l’endroit de la classe politique et des institutions de l’Etat.

