Kaïs Saïed rate une nouvelle occasion de donner lexemple !

Le président de la République, Kaïs Saïed a effectué, ce lundi 18 mai 2020, une visite au domicile du martyr de la Révolution, Tarek Dziri, à la délégation d’El Fahs relevant du gouvernorat de Zaghouan.

Une visite pour s’enquérir de la situation de la famille du défunt et de son fils, sauf que le président de la République semble avoir oublié que le pays vit en pleine crise épidémique du Covid-19. En effet, le chef de l’Etat a enlevé son masque dès son entrée au domicile du défunt. Une grande présence a été enregistrée dans une seule pièce, et le président de la République a pris le fils de Tarek Dziri sur ses genoux, ne respectant pas ainsi la distanciation physique et les moindres règles de base de la prévention contre le coronavirus.

Alors que le ministère de la Santé et les autorités de tutelle multiplient les messages quant à la nécessité de respecter les mesures préventives, le plus haut responsable de l’Etat, supposé donner l’exemple, les rejette complètement.

D’ailleurs, un nombre important de commentaires allant dans ce sens a été enregistré sur la page officielle de la présidence de la République, même parmi ses plus fervents sympathisants.

Le pays a certes affiché de bons résultats dans la lutte contre cette pandémie, mais la plus grande vigilance reste de mise, d’autant plus que la Tunisie n’a pas encore achevé la première phase de confinement ciblé.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.H