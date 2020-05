Noureddine Erray sentretient avec Sergueï Lavrov

Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, a eu un entretien téléphonique, ce lundi 18 mai 2020, avec son homologue russe Sergueï Lavrov, portant sur les moyens de développer les différents domaines de coopération exceptionnelle entre les deux pays, notamment au niveau commercial et économique.

D’autre part, les deux ministres ont mis l’accent sur la nécessité de consolider la coordination politique entre les deux pays, tenant compte du statut de la Tunisie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'Onu.

A cette occasion, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Noureddine Erray a rappelé l'initiative du président de la République appelant à ce que tous les organes et les institutions de l'Onu assument leur responsabilité dans la lutte contre la pandémie Covid-19.

La conversation a, également, permis d'échanger les points de vue à propos des derniers développements au niveau régional et international, notamment la cause palestinienne et la situation en Libye.

Rappelons que le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray, a eu un autre entretien téléphonique, hier, avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian.

Les deux ministres ont souligné, à cette occasion, la force des relations franco-tunisiennes et la volonté des deux pays amis de les renforcer davantage.

Noureddine Erray a réitéré l’appel lancé par le président de la République pour renforcer la solidarité internationale et développer le rôle des Nations Unies et ses institutions pour faire face aux conséquences de cette crise mondiale.

Les deux ministres ont également insisté sur l’importance de poursuivre la concertation autour des questions régionales et internationales d’intérêt commun notamment la crise en Libye, relevant l’attachement à la légitimité internationale pour rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays voisin.

S.H