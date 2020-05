LUGTT menace dune grève dans tous les ports du pays

Les syndicats de base des agents de la Stam, ont tenu ce lundi 18 mai 2020, une réunion pour examiner le projet de cession au port de Radès initié par le PDG de la Stam, Issam Jaouani.

Les syndicats ont fait savoir que si la réforme est acceptée, tout projet de privatisation de la Stam est fermement rejeté. Ils ont appelé l’autorité de tutelle et la direction de la Stam à poursuivre plus sérieusement les débats pour réviser leur position dans les plus brefs délais.

« Autrement, nous serons contraints de déclarer une grève à la date du 11 juin dans tous les ports commerciaux du pays » ont annoncé les syndicats, suite à l’échec des pourparlers engagés le 14 mai entre l’UGTT, le ministère du Transport, le ministère des Affaires sociales et la direction de la Stam.

L’UGTT avait déjà exprimé son refus catégorique de la signature par le PDG de la Stam, Issam Jaouani, de l’annexe 2 relatif à des cessions prévues au port de Radès.

« Avec la complicité du ministre du Transport et sans l'approbation du conseil d'administration ou l'implication du syndicat, le PDG de la Stam nommé depuis moins d’une semaine a procédé à la signature de l’annexe et cela entraînera des dommages à l'institution et de lourdes pertes de dizaines de millions de dinars en plus d’ouvrir la porte à la privatisation », avait souligné la centrale syndicale, qui avait dès lors menacé d’une grève.

M.B.Z