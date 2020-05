Mesures en faveur des professionnels du transport

Un ensemble de mesures a été décidé en faveur du secteur du transport non-régulier des personnes de tout genre, de location et de formation dans la conduite, a annoncé ce lundi 18 mai 2020 le ministère du Transport et de la Logistique et ceci en coordination avec les ministères des Finances, et des Affaires sociales ainsi que la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS). L’objectif étant de préserver la pérennité de ces sociétés.

Ainsi, le ministère appelle les banques, les établissements financiers et les sociétés de leasing à appliquer immédiatement les dispositions de l’article 2 de la circulaire du gouverneur de la Banque centrale N°6 du 19 mars 2020, en continuant à appliquer le même taux de TVA pendant 6 mois.

Outre la décision relative à l’accord de crédit de 3.000 dinars maximum pour le payement des assurances s’ajoute la création d’une ligne de crédit auprès de la BTS de 5 millions de dinars afin de permettre des professionnels du secteur personnes physique de prêts avec des conditions favorables ne dépassant pas les 1.000 dinars avec un intérêt fixe de 5%, un délai de grâce de 2 mois et un remboursement de 24 mois, accordés par les associations de microcrédits implantées dans différentes régions de la République.

Entre temps, les propriétaires de véhicules de transport non-régulier de personnes peuvent toujours bénéficier de l’aide de 200 dinars accordée via la plateforme batinda.gov.tn. 7.920 d’entre ont déjà profité de cette aide. Le ministère appelle les chauffeurs de véhicules ayant des cartes professionnelles et voulant bénéficier de cette aide de s’enregistrer.

En plus, les sociétés d’assurances sont appelées à plus de flexibilité lors du recouvrement, en permettant les professionnels du secteur à un échelonnement de leur dû sur 6 mois, prenant en considération l’arrêt d’activités et la baisse du nombre des clients de 50% exigé au cours de la période de confinement ciblé.

Pour rappel, la Tunisie fait face à une crise sanitaire aigue à cause de la propagation du Covid-19. Le pays est en confinement total depuis le 22 mars 2020 et en confinement ciblé depuis le 4 mai courant. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N