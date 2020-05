Abdellatif Mekki : Souad Abderrahim ma convaincu de tourner la vidéo du sport

Interpellé au sujet d’une séquence insolite sur laquelle on le voit pratiquer une activité physique, le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a révélé que la maire de Tunis et membre du mouvement Ennahdha, Souad Abderrahim, l’avait convaincu de tourner ladite vidéo.

Le vendredi 15 mai, Abdellatif Mekki, a fait une apparition dans l’émission « Sahti Beddenya » en compagnie d’un coach sportif. Cette vidéo a fait sourire la toile tunisienne et, pour cause, le ministre de la Santé pratiquait du sport en tenue de ville.

« J’ai beaucoup hésité et je penchais plus vers un non, mais Souad Abderrahim a eu gain de cause », a-t-il affirmé lors d’une interview diffusée dimanche 17 mai 2020, sur la chaine Hannibal TV.

Le ministre de la Santé a noté qu’il n’avait rien fait de mal expliquant que l’initiative visait à encourager les gens à faire des activités physiques.

Il a, par ailleurs, rappelé qu’il avait toujours pratiqué du sport et que même quand il était en prison, il jouait au foot avec ses compagnons de cellules en utilisant un ballon fabriqué à partir de papier aluminium et de chaussettes.

