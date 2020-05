Hichem Ben Ahmed : Il est urgent dannoncer une date pour la réouverture des frontières tunisiennes !

Le député Tahya Tounes, Hichem Ben Ahmed, a estimé, dans un post publié ce dimanche 17 mai 2020, sur les réseaux sociaux, qu’il est urgent d’annoncer, au mois de juin au plus tard, à l’instar des autres destinations méditerranéennes, une date de réouverture des frontières tunisiennes pour permettre aux compagnies aériennes et aux professionnels du tourisme de préparer leurs programmations et ouvrir leurs réservations.

Le député a rappelé, qu’outre la part dans le PIB que représentent ces activités, il s’agit également de la reprise d’activité de plus de 2 millions d’emplois directs et indirects.

« Il est indéniable que nous avons réussi la gestion de la crise sanitaire. On ne peut pas rater le virage de sa gestion économique et sociale, en préservant la santé de chacun. Il est temps de communiquer aux professionnels l’agenda des mois à venir et de donner une date même approximative pour la réouverture de l’espace aérien, ceci en coordination avec le Comité scientifique et l’ONME dans le respect absolu et non négociable de la santé de nos concitoyens. Des procédures de sécurité harmonisées des passagers sont en cours d’établissement pour tous les pays, et par pays. Elles sont le fruit de concertations avec les différents acteurs que sont notamment l’IATA (International Air Transport Association), l’OMS (Organisation mondiale de la santé), l’OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), l’ACI (conseil international des aéroports) et bien entendu, les entreprises de transport aérien. Il est désormais nécessaire d’appliquer ces mesures sanitaires dans nos aéroports, voir, le cas échéant, en rajouter si nos scientifiques le jugent nécessaire » a expliqué Hichem Ben Ahmed.

Il a souligné que les impératifs de sécurité sanitaire doivent jouer un rôle prioritaire dans la capacité du transport aérien à reprendre son activité avec l’installation de caméras thermiques à l’aéroport, de test systématique des personnes suspectes, de structures d’isolement des personnes testées positives à proximité des aéroports.

« On peut encore sauver une partie de la saison touristique 2020. Les hôtels ont commencé à mettre en place leurs procédures de prévention et leurs protocoles sanitaires avec des mesures d’hygiène drastiques pour la reprise. Tout ceci en collaboration avec le ministère du tourisme et celui de la santé. Ils doivent impérativement communiquer là-dessus et surtout penser à encourager et favoriser le marché local. La Tunisie doit rester une destination prisée sur les marchés émetteurs et la solution n’est pas dans le bradage des prix mais dans la mise en avant de la sécurité sanitaire, principale préoccupation du monde, et qui est désormais un atout national » a conclu M. Ben Ahmed.

Rappelons que la Tunisie, à l’instar de nombreux pays, a fermé ses frontières au mois de mars pour lutter contre la propagation de la pandémie causée par le nouveau coronavirus.