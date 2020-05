Envers et contre tous, Fathi Laâyouni poursuit la mise en place du fonds de la Zakat

Le maire de la commune du Kram et avocat controversé, Fathi Laâyouni a décidé le 14 mai 2020, d’inaugurer le fonds de la Zakat. Dans l’invitation liée à l’évènement prévu le 19 mai, il précise qu’il s’agit du premier fonds de la Zakat créé en Tunisie depuis l’indépendance.

Fathi Laâyouni avait déjà annoncé son intention de créer ce fonds depuis le début du mois de novembre 2019, considérant que « la Constitution est claire et pousse à se conformer aux règles et aux préceptes de la chariâa islamique. La Zakat fait partie de ces préceptes, mais il n’y a aucun cadre juridique et légal qui l’encadre. Toutefois, la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au Code des collectivités locales, permet aux municipalités de créer des fonds spécifiques pour assurer des services publics aux citoyens ».

Alors que cette décision a été vivement critiquée, le maire a décidé, envers et contre tous, de planter des pancartes pour promouvoir le Fonds et indiquer aux citoyens où il se trouve.

La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) qui a fustigé cette rébellion contre les institutions de l’Etat a rappelé que la Tunisie est un Etat civil, soulignant que l’initiative de la mairie du Kram est une tentative d’introduire certaines bases de l’Etat religieux, d’autant plus que le Parlement avait déjà refusé ce genre d’initiative.

En décembre 2019, l’amendement proposé par Ennahdha et relatif à la création d'un fond de Zakat et de dons a été rejeté au vote des articles supplémentaires du projet de loi de Finances 2020 avec 93 voix contre.

