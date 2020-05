460 résidents en France rapatriés depuis La Goulette

Le navire Jean Nicoli de la compagnie Corsica linea a quitté, ce dimanche 17 mai 2020, le port de La Goulette en direction de Marseille, a indiqué l’Ambassade de France en Tunisie.

Plus de 460 passagers résidents en France et bloqués depuis près de deux mois en Tunisie suite à la fermetures des frontières décidée à cause de la pandémie du Covid-19, regagneront ainsi le territoire français avec leurs véhicules.

L’Ambassade a tenu à remercier Corsica Linea, la Campagnie tunisienne de navigation, les autorités tunisiennes et la préfecture de région PACA pour leur appui.

Le bilan national fait état de 1037 cas confirmés de personnes infectées en Tunisie, sur un total de 39.778 prélèvements.

M.B.Z