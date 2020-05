Mesures exceptionnelles du gouvernement pour la fonction publique : lUGTT riposte

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a publié, le 14 mai 2020, une circulaire annonçant une série de mesures exceptionnelles liées à l'élaboration du budget de l'Etat pour l'exercice 2021

La circulaire indique une rationalisation de la prime de rendement octroyée aux employés, au cours de la prochaine année, de manière à ce qu'elle ne dépasse pas une moyenne de 80%.

Elle fait état, également, du gel des recrutements dans la fonction publique, à l'exception de certaines spécialités prioritaires et à caractère urgent. Elle stipule, aussi qu’aucun accord ne pourra être signé et que les promotions de l'année 2020 ne seront activées qu'en 2021, et celles de 2021 seront reportées à l'année 2022.

Les nouveaux programmes de formation dans le cadre des recrutements prévus pour l'année 2022, seront reportés et il n’y aura aucun pourvoi des postes vacants. Cependant, il y aura un recours au redéploiement des ressources humaines disponibles, pour couvrir les besoins dans l'administration tunisienne,

Quant à l'enveloppe allouée à la prime des heures supplémentaires, elle sera réduite à 50% de celui du budget 2020, dans les différents départements, à l'exception de ceux de la Défense, de l'Intérieur, de la Santé et de la présidence de la République. Les fonctionnaires qui travaillent des heures supplémentaires bénéficieront d'un congé de compensation.

Ces mesures exceptionnelles ont été fortement contestées par l’UGTT, qui les a rejetées. La centrale syndicale a refusé toute atteinte aux acquis des fonctionnaires refusant le gel des recrutements et la réduction des primes de rendement des fonctionnaires.

L’UGTT a assuré qu’elle n’acceptera aucun budget de l’Etat qui ne prend pas en considération la situation fragile des fonctionnaires.

S.H