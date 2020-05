Haythem El Mekki : Seïf Eddine Makhlouf fait de linsulte des journalistes sa marque commerciale !

Le journaliste et chroniqueur Haythem El Mekki a publié un statut, ce samedi 16 mai 2020, affirmant que Seif Eddine Makhlouf fait de l’insulte et de l’attaque des journalistes une marque commerciale propre à lui.

« Il ne faut pas se tromper de diagnostic. Seif Eddine Makhlouf fait de l’insulte et de l’attaque des journalistes une marque commerciale propre à lui, parce qu’il vend à ses sympathisants l’image du voyou errant, celui qui ne rate personne et qui ne respecte personne. Seulement, il n’entretient cette image et cette attitude qu’avec les journalistes. Quand son adversaire est un juge d’instruction, certes, il insulte mais il s’excuse, s’explique et retire ses propos par la suite », indique Haythem Mekki.

Dans ce contexte, il a rappelé la série d’insultes proférée par Seif Eddine Makhlouf à l’encontre du journaliste Mourad Zeghidi, soulignant : « Ceux qui me diront que l’extrémisme islamiste émane de l’extrémisme laïc, je leur dis que nous avons pris l’habitude de ce genre d’argumentaire depuis 2012 ».

S.H