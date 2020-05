Ali Hafsi : Elyes Fakhfakh na pas lintention de créer son propre bloc parlementaire

Le ministre auprès du chef du gouvernement en charge des relations avec le Parlement Ali Hafsi a démenti catégoriquement les informations circulant sur la formation d’un bloc parlementaire soutenant le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

«Ce sont des rumeurs sans fondement. Personnellement, je peux vous assurer que le chef du gouvernement est loin de ces accusations mensongères et tous ses efforts sont dirigés vers la situation sanitaire, financière, économique et sociale. Je certifie à mon nom que je n’ai jamais entendu de sa part de tels propos, et jusqu’à cette heure, le chef du gouvernement n’a pas l’intention de créer un bloc parlementaire. Au contraire, il veille à la solidité au sein des partis et désire que chacun joue son rôle, que ce soit la coalition gouvernementale ou l’opposition», a assuré ce samedi 16 mai 2020 M. Hafsi dans une déclaration à Mosaïque Fm.

Et de soutenir : «Je suis loin de ces tractations et je n’ai pas l’intention de créer un bloc parlementaire ni pour moi-même, ni pour le chef du gouvernement !», en affirmant qu’il ne s’agit que d’accusations mensongères qui cherchent à créer la polémique.

I.N