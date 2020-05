Sabri Bachtobji, ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès de lONU

Sabri Bachtobji, a été désigné, par décret présidentiel du 7 mai 2020, ministre plénipotentiaire hors classe, chargé des fonctions d'ambassadeur représentant permanent de la République tunisienne auprès de l'office des Nations Unies et les institutions spécialisées à Genève.

Né le 3 octobre 1963 à Menzel Temime, Sabri Bachtobji est titulaire d’une maîtrise en arabe, français et espagnol et d’un master en droit à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Maîtrisant six langues : l’arabe, le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien et le portugais, il intègre le ministère des Affaires étrangères en 1989 où il occupe plusieurs responsabilités au sein du Ministère et à l’étranger. Consul Général à Lyon de 2010 à 2011, il est nommé Ambassadeur de Tunisie au Brésil en 2013.

S.H