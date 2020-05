La présidence du gouvernement annonce des mesures en faveur du secteur agricole

A l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’agriculture et de la pêche maritime, la présidence du gouvernement a publié ce mardi 12 mai 2020, un communiqué de presse, pour saluer la famille agricole élargie et rappeler le rôle important du secteur dans ses dimensions économique, sociale, environnementale, culturelle et sécuritaire mais aussi d’avoir été en première ligne dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19.

La présidence du gouvernement a souligné l’importance du secteur à travers sa contribution d'environ 10% au PIB du pays et d'environ 10% dans l'effort d'exportation. Il attire également 8% du total des investissements dans l'économie nationale et 14% de la main-d'œuvre active et assure enfin les moyens de subsistance pour plus de 570.000 agriculteurs et marins, ce qui équivaut à environ 2,5 millions de personnes, soit environ un cinquième de la population.

« L'importance du secteur a été confirmée par son adaptation à la circonstance exceptionnelle de crise sanitaire causée par la pandémie du Covid-19 car il a continué à fournir au marché intérieur divers produits agricoles frais avec les quantités et la qualité requises » a précisé le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh.

Et d’ajouter : « Cette crise a souligné la nécessité de repenser l'agriculture en tant que pilier de la souveraineté nationale et de lui donner la place qu'elle mérite. Nous avons donc placé ce secteur en priorité dans le plan de la relance économique » soulignant que des mesures seront mises en place pour soutenir le secteur agricole.

Ces mesures concernent notamment le lancement d’un programme national qui permettra de traiter la situation foncière et les dossiers suspendus des terres agricoles surtout dans les zones publiques irriguées et les périmètres d’intervention foncière agricole, afin de leur permettre de s'intégrer dans le cycle économique et de faciliter leur accès au financement bancaire.

Il s’agira aussi d’approuver un plan national de production locale de semences de pommes de terre sur une période de 5 ans pour atteindre l'autosuffisance en semences éprouvées et réduire progressivement l’importation. Enfin, le gouvernement soutiendra l’effort de reconstitution du troupeau national de vaches en octroyant une subvention pour l'acquisition de 5.000 vaches chaque année.

M.B.Z