Oussama Khelifi : L'intégrité physique des députés est la responsabilité du président de la République !

Lors de son intervention à la plénière de l’ARP aujourd’hui mardi 12 mai 2020, le députe de Qalb Tounes, Oussama Khelifi, a condamné « le discours misérable » qui menace l'institution du Parlement, ainsi le député de Qalb Tounes a déclaré que « l’intégrité physique des députés est la responsabilité du président de la République ».

Oussama Khelifi a considéré que les incitations contre les représentants du peuple étaient agressives, devant être condamnées.

Le chef de l’Etat s’était montré critique envers le parlement et l’amendement de l’article 45 du règlement intérieur lors d’une allocution prononcée à Kébili la veille.

Notons que la plénière qui a commencé ce matin du 12 mai en présence du ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale est consacrée pour l’examen de 5 projets loi , tel que le projet de loi portant approbation de l'accord de prêt signé le 30 janvier 2020 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour contribuer au financement du programme d'e-gouvernance pour accompagner la transformation numérique des services administratifs.

R.A