La réponse incendiaire de Saïd Ferjani à Kaïs Saïed

Le député Ennahdha, Saïd Ferjani a publié un statut incendiaire adressé au président de la République, Kaïs Saïed, ce lundi 11 mai 2020, en réponse à son discours prononcé, aujourd’hui même, lors de sa visite à l’hôpital militaire mobile à Kébili, l’accusant d’incitation à l’anarchie et dépassement de ses prérogatives.

« Monsieur le président de la République, arrêtez s’il vous plait votre incitation permanente contre le Parlement depuis le Sud. Ceux ayant des relations avec vos sympathisants ne cessent d’appeler à l’anarchie et aux bains de sang. Vous avez dépassé le périmètre de vos prérogatives depuis que les nominations des directeurs généraux dans la sécurité se font par vos collaborateurs à Carthage. Etes-vous en train de mettre en place une organisation parallèle ? Vos sympathisants aiguisent les couteaux pour faire chuter le Parlement et le gouvernement sans la moindre réaction de votre part ! Notre Etat, tout comme notre sécurité nationale sont en danger si vous poursuivez sur cette lancée dangereuse. Vous n’êtes pas l’expert officiel de la Constitution alors que vous avez, vous-même, enfreint le confinement sanitaire et vous remontez les jeunes en voulant mettre en place un régime anarchiste inconstitutionnel en Tunisie.

Monsieur le président, vous n’avez pas agi sérieusement pour installer la Cour constitutionnelle, puisque sa mise en place ne vous permettra plus d’interpréter la Constitution à votre guise. L’anarchie à laquelle appellent vos sympathisants constitue une menace pour la sécurité nationale, alors que vous avez prêté serment pour préserver la Constitution et que vous êtes le premier responsable du Conseil de la sécurité nationale », indique en substance le député Ennahdha.

Rappelons que le président de la République avait tiré à boulets rouges sur le Parlement, épinglant le système politique et électoral, lors de son discours prononcé durant sa visite effectuée à l’hôpital militaire mobile à Kébili.

