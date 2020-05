Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a participé, ce lundi 11 mai 2020, via la technologie de communication à distance, à la troisième session du dialogue sur les répercussions de l'épidémie du Covid-19 sur les affaires et la relance des institutions dédiée à la jeunesse, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Ahmed Gaâloul et d'un certain nombre de jeunes et d'universitaires.

Le chef du gouvernement a pris connaissance des propositions présentées par les participants afin de rechercher une approche efficace dans le traitement des affaires de la jeunesse.

Il a souligné la place des jeunes dans la politique et la vision du gouvernement, notant la nécessité de reconstruire le lien de confiance à travers une approche à court terme et des indicateurs réels et réalistes qui permettent de les impliquer et de garantir l’égalité des chances entre eux.

Le ministère de la Santé avait indiqué hier qu'aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée sur l'ensemble des 292 prélèvements effectués le 09 mai. 10 autres cas positifs concernent d'anciens patients. Le bilan national reste donc stable à 1032 cas confirmés sur un total de 32.818 prélèvements.

