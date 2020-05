Intoxication dans les centres de Sousse et Monastir : staphylocoques et coliformes fécaux

Le ministère de la Santé a rendu public un communiqué, ce lundi 11 mai 2020, dans le cadre du suivi de l’intoxication alimentaire collective enregistrée, les 2 et 3 mai 2020 auprès d’un nombre de résidents dans les centre d’isolement sanitaire dans les régions de Sousse et Monastir à cause des repas préparés par une société privée.

Dans ce contexte, le ministère assure que toutes les personnes atteintes ont bénéficié du suivi médical nécessaire et se sont toutes rétablies.

Toutefois, les résultats des enquêtes à propos des cas susmentionnés ont révélé que des échantillons des produits alimentaires prélevés au centre de Monastir sont contaminés par des staphylocoques. Outre la non-conformité des échantillons des produits alimentaires prélevés au centre de Sousse, puisqu’ils contenaient des coliformes fécaux.

Ces résultats concordent avec les symptômes cliniques enregistrés chez les personnes intoxiquées, indique le ministère de la Santé, soulignant que la contamination desdits aliments revient au non-respect des conditions d’hygiène lors du traitement, du transport et de la distribution des repas.

Veillant à la santé et à la sécurité des résidents, les autorités régionales à Monastir et à Sousse, en collaboration avec les services du ministère de la Santé, ont adressé un avis au patron de la société privée pour remédier aux lacunes enregistrées.

S.H