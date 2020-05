Radhi Meddeb : Ouvrir plus et plus vite pour redémarrer la machine économique

L’expert économique, Radhi Meddeb, s’est exprimé sur les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du confinement ciblé, dans une intervention sur Mosaïque FM dans l’émission Midi Show du lundi 11 mai.

Dans une lecture de la situation sanitaire, sociale et économique en Tunisie et les moyens que le gouvernement a déployés pour faire face à la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19, l'expert a déploré le manque de réactivité de la part du gouvernement, assurant que les mesures prises pour soutenir l’économie du pays sont venues en retard.

Soutenant que la situation sanitaire dans le pays est en nette progression, il a souligné la nécessité de redémarrer la machine économique. « Il faut accélérer le redémarrage de la machine économique. Il faut ouvrir plus et plus vite, tout en prenant en considération le côté sanitaire », a-t-il avancé rappelant l’exemple de certains pays européens qui ont su maintenir une économie stable en dépit des circonstances critiques de la crise.

« Chaque semaine de confinement génère une perte de l’équivalent de 1% du PIB », a ajouté Radhi Meddeb.

L’expert n’a pas manqué d’exprimer son inquiétude quant au schéma qu’a adopté l’Etat pour rembourser ses dettes. Il s’est, dans ce sens, interrogé sur la capacité des banques, auprès desquelles l’Etat s’est endetté, à octroyer des prêts en devises étrangères sur cinq ans.

Il a par ailleurs, soulevé un éventuel affaissement des institutions financières – rouages de l’économie contemporaine – en raison de certaines décisions, notamment le rééchelonnement des prêts sans frais supplémentaires et la suspension de leur remboursement pour les personnes dont les revenus sont inférieurs à 1000 dinars par mois.

« Cette décision coûterait un milliard de dinars aux banques et à l’Etat », a-t-il révélé.

