Un attentat terroriste déjoué à Kasserine

Un attentat terroriste visant des unités militaires et des agents de sécurité, déployés à Kasserine, a été déjoué dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé, le ministère de la Défense dans un communiqué publié sur son site web le 11 mai 2020.

« Les unités de l’armée nationale ont détecté, dimanche soir, des mouvements suspects et après ratissage de la zone cible, ils ont découvert, dans une cachette, une bouteille de gaz, des fils électriques, et une quantité d’ammonitrates et d’autres accessoires pouvant servir à la composition de mines et engins explosifs », lit-on dans le communiqué du ministère de la Défense.

Selon la même source, des ingénieurs de l’armée ont été dépêchés sur les lieux pour manipuler les éléments trouvés avant de les remettre, sur ordre du parquet militaire, à l’unité anti-terrorisme de la garde nationale de la région.

N.J