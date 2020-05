La présidente du PDL, Abir Moussi a publié une vidéo en direct, ce dimanche 10 mai 2020, pour revenir sur les menaces de mort dont elle est victime et les différentes réactions ayant découlé de cette affaire.

Abir Moussi a salué, dans un premier temps, la vague de soutien affichée en sa faveur. Elle a, également, remercié les partis qui l’ont soutenue à travers les posts Facebook et les communiqués officiels publiés à cet effet, considérant, toutefois, que ceci demeure insuffisant et qu’il est nécessaire d’entamer une action collective pour révéler la réalité autour de la violence politique, le terrorisme et les assassinats politiques en Tunisie.

Abir Moussi a rappelé, les différentes étapes vécues en Tunisie, depuis la prise du pouvoir par la Troïka et la prolifération du terrorisme depuis cette époque, soulignant que les dossiers des assassinats politiques n’ont pas été résolues jusqu’à maintenant et qu’ils n’ont servi que pour la récupération politique.

Abir Moussi a, par ailleurs, assuré que le communiqué de soutien publié par Rached Ghannouchi n’est qu’une opération de diversion à la suite de l’appui dont elle a bénéficié. « Il veut paraitre pacifique et marquer des points, mais ses manœuvres ne passeront pas ».

S.H