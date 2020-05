La plateforme daide de lEtat aux entreprises est opérationnelle, nous lavons testée

A peine deux jours après la publication du décret 308/2020 fixant les conditions pour les entreprises sollicitant des aides, le ministère des Finances a mis en ligne la plateforme numérique où ces entreprises peuvent formuler leurs demandes. Business News a testé la plateforme et, contrairement à celle des autorisations de sortie, celle-ci ne souffre d’aucun bug. Quelques coquilles dans sa partie française sont toutefois à signaler, mais rien de méchant.

Accessible depuis l’adresse « entreprise.finances.gov.tn », la plateforme exige une inscription préalable avec login et mot de passe. Une fois l’inscription envoyée, l’accès se fait immédiatement. L’usager (on ne parle plus d’utilisateurs dans cet exercice) doit choisir la langue dans laquelle il souhaite remplir son ou ses formulaires, puis inscrit différentes données de son entreprise : RC, nom du premier responsable, effectif, masse salariale, chiffre d’affaires de 2019, chiffres détaillés des mois de janvier à avril 2019 et de janvier à avril 2020…

L’usager doit ensuite répondre à certaines questions, dont certaines éliminatoires pour certains types de demandes et décrire la nature des difficultés et les éléments justifiant les difficultés financières à cause de la crise Covid-19, etc. l’usager est également interrogé s’il a déposé une demande auprès de sa banque ou pas et si celle-ci est refusée ou pas.

Une fois l’ensemble de ces données inscrites sur la plateforme, l’usager est appelé à formuler son type de demande. Et c’est là la surprise (pas du tout désagréable) car tout a été centralisé pour faciliter la démarche. Le portail est en effet centralisateur de tous les types de demandes.

Ceux qui cherchent à rééchelonner leurs dettes fiscales, ceux qui veulent reporter le dépôt de leurs déclarations, ceux qui veulent une suspension du décompte des pénalités, restituer le crédit de la tva, bénéficier d’une ligne de crédit dédiée à l’appui et la relance des PME, bénéficier du fonds de la Caisse des dépôts et des consignations, obtenir une garantie de l’Etat pour obtenir un prêt bancaire allant jusqu’à sept ans, tous ceux là et bien d’autres ont une seule adresse et une seule page web. Les données sont uniques, mais la nature des demandes sont multiples, le ministère des Finances a donc cherché à faciliter au maximum la démarche administrative en centralisant l’ensemble des demandes sur cette nouvelle plateforme.

On regrettera dans cette partie l’absence d’un enregistrement au milieu de la démarche, car certaines données ne sont pas toutes disponibles pour l’usager. S’il lui manque une seule donnée liée à son chiffre d’affaires ou son entreprise, il doit tout recommencer à zéro. On apprécie cependant que le passage d’une demande à une autre se fait par un simple clic et l’écriture de quelques lignes pour expliquer sa demande. Ce genre de démarches exigeait, par le passé, des heures entières et des rendez-vous préalables.

Ce qu’on doit mentionner, c’est que la plateforme est en ligne depuis hier, samedi, et qu’elle n’a pas encore été vraiment médiatisée. Mais d’ores et déjà, elle a reçu quelque 600 demandes en 24 heures, d’après Nizar Yaïche, ministre des Finances.

On attend encore une circulaire de la Banque centrale et une efficacité en aval de la part des services examinant toutes ces demandes pour dire que tout a été mis en oeuvre pour le sauvetage des entreprises ayant des difficultés liées au Covid-19.

Cliquer ici pour accéder à la plateforme

R.B.H