Oussama Kheriji : le ministère soutiendra la famille de lagent de la Sonede assassiné

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques Oussama Kheriji s’est rendu au domicile de l’agent de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) Mohamed Mhadhbi agressé à coup de pioche et qui a succombé à ces blessures la veille pour présenter ses condoléances à la famille du défunt.

M. Kheriji a ainsi souligné, ce dimanche 10 mai 2020 dans une déclaration à Jawhara Fm, que le ministère n’allait pas laisser tomber la famille du défunt, qu’elle aura droit à la pension normale de la CNSS ainsi que celle d’accident de travail. Le défunt aura droit à une promotion exceptionnelle post mortem.

En outre et pour subvenir aux besoins de la famille, sa femme sera recrutée au sein de la Sonede via un contrat.

Le ministre a précisé aussi que l’amicale de la société a collecté des dons au profit de la famille. Le gouvernement s’est engagé également à fournir des aides, a-t-il indiqué.

Oussama Kheriji a martelé : «On ne va plus se taire. On déclare la guerre contre toute atteinte aux biens forestiers, aux biens publics en eau, à tous ceux qui violent la loi et portent atteinte aux biens publics». Et de soutenir que le ministère a présenté des projets de décrets de loi pour alourdir les peines de telles atteintes.

Mohamed Mhadhbi avait été agressé mercredi dernier par un citoyen quand il a découvert que celui-ci se branchait directement sur le réseau de la Sonede et détournait illégalement de l’eau pour arroser ses oliviers.

I.N