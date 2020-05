Mouvement de protestation de six chambres syndicales de transport le 14 mai 2020

Six chambres syndicales de la Fédération nationale du transport relevant de l’Utica ont annoncé l’organisation d’un mouvement de transport jeudi 14 mai 2020 pour exprimer leur refus de la politique de tergiversation du gouvernement.

Ces six chambres considèrent, dans communiqué conjoint publié dimanche 10 mai 2020 et rapporté par la TAP, que le gouvernement est déterminé à ne pas soutenir les secteurs privés du transport non-régulier des personnes, de la location de véhicules et des autoécoles pour sortir de la crise malgré maintes propositions.

Le communiqué a été émis par les chambres nationales des propriétaires de taxis individuels, de taxis collectifs et taxis touristiques, la Chambre nationale des propriétaires de louages, la Chambre nationale des sociétés de formation dans le domaine de conduite et la Chambre nationale des sociétés de location des véhicules.

Selon elles, le gouvernement n’a pas appliqué de multiples propositions objets d’un accord avec la fédération nationale de transport, notamment l’arrêt de payement des tranches des prêts auprès des banques et sociétés de leasing pour une période déterminée et l’accès des professionnels du secteur à des crédits à taux bonifié, d’où la colère des intervenants et la décision de ce mouvement de protestation.

Le mouvement de protestation se tiendra à Tunis devant la présidence du gouvernement, étant le premier responsable de cette situation selon le communiqué.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars 2020. A partir du 3 mai, une reprise graduelle de l'activité économique a été entamé. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N