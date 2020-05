Les opérations de désinfection des établissements et foyers universitaires on été exécutées, en vue de la reprise universitaire graduelle qui commence avec les facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie le 11 mai 2020. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique daté de samedi 9 mai courant.

Au niveau de l'Office des œuvres universitaires pour le nord, les opérations de désinfection de la cité universitaire Bardo 1 ainsi qu’une campagne de nettoyage des lieux ont démarré samedi en coopération avec la municipalité du Bardo. L’objectif étant de se préparer à accueillir les étudiantes de la 5ème année médecine pour parachever l’année universitaire 2019-2020.

Le restaurant universitaire de la Rabta assurera les repas aux étudiantes concernées, précise le même document.

Pour rappel, la Tunisie fait face à une crise sanitaire aigue à cause de la propagation du Covid-19. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé le 9 mai 2020, fait état de 1.032 cas confirmés sur un total de 29.297 prélèvements, 45 décès et 660 rétablissements. Le pays est en confinement total depuis le 22 mars 2020. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N