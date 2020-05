La présidence de lARP exprime sa solidarité avec Abir Moussi

La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a publié, ce dimanche 10 mai 2020, un communiqué de soutien exprimant sa solidarité totale avec la députée et présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, suite aux menaces de mort qu’elle a reçus.

La présidence de l’ARP a invité les autorités compétentes à ouvrir une enquête et à fournir la protection nécessaire et la sécurité à l’élue. Elle a affirmé que le crime terroriste conspire contre le peuple tunisien, alors que la nation est confrontée à de graves défis face à la pandémie du covid-19, l’objectif étant de disperser les efforts. Elle a exprimé son attachement à l'unité nationale ainsi qu’à l’esprit de solidarité et d'altruisme exprimé par tous les blocs parlementaires, les partis et mouvements politiques, les forces vives du pays et société civile. Et de soutenir que cette unité est la soupape de sécurité pour faire face à tous les défis et remporter des victoires.

Vendredi dernier Abir Moussi a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle, elle indique qu’elle a été convoquée par l’unité d’investigation dans les crimes terroristes qui l’a informée de menaces de mort la visant.

Samedi, le député Hussein Jenayah s’est indigné, dans un post Facebook, du silence du Parlement face aux menaces formulées contre Mme Moussi.

I.N