Des élus proposent la prolongation de la validité du passeport tunisien

Huit élus réclament de prolonger la validité du passeport tunisien qui se limite actuellement à 5 ans à 10 ans. Ils proposent ainsi l’amendement de l’article 12 nouveau de la Loi organique n°2004-6 du 3 février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage et qui stipule : «Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l'Intérieur pour une durée qui sera fixée par décret. Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays».

Les signataires Yassine Ayari, Chokri Douibi, Olfa Terras, Anouar Ben Chahed, Safa El Ghribi, Lylia Bellil, Farès Blal et Sami Abdelaâli proposent que l’article devienne après amendement : «Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l'Intérieur pour une durée de dix ans. Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays».

Dans un post Facebook daté de ce dimanche matin 10 mai 2020, la députée Olfa Terras explique que la durée de 5 ans est très courte surtout sachant ce que réclame le renouvellement du passeport.

En outre, l’élue a affirmé qu’elle reviendrait sur la hausse des tarifs des opérations consulaires, après investigation sur le sujet. Et d’assurer que les Tunisiens résidents à l’étranger attendent que l’Etat tunisien les soutienne en ces temps de crise et non pas l’inverse.

I.N