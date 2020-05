Un contrôleur de la Sonede agressé par un citoyen succombe à ses blessures

La Sonede a annoncé, ce samedi 9 avril 2020, le décès de Mohamed Mhadhbi, contrôleur au district d’Ennfidha.

Mohamed Mhadhbi avait été agressé à la hache mercredi dernier par un citoyen quand il a découvert que celui-ci se branchait directement sur le réseau de la Sonede et détournait illégalement de l’eau pour arroser ses oliviers.

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques et la Sonede ont condamné les agressions récurrentes desquelles sont victimes les agents. La Sonede a d’ailleurs déposé plainte contre l’agresseur, assurant qu’elle ne lésinera pas sur les moyens pour garantir la sécurité physique et aussi psychologique de ses agents.

M.B.Z